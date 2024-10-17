Набиуллина: масштабное внедрение цифрового рубля в РФ может начаться в середине 2025 года

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Масштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине следующего года, после успешного тестирования, рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"И, конечно, первый этап массового внедрения с 1 июля предусматривает, что все системно значимые кредитные организации смогут оказывать клиентам услуги, связанные с цифровым рублем. Для клиентов это будет добровольно, но банки должны предоставить такую возможность", – передает ТАСС ее слова.

При этом банки, которые окажутся не готовы к указанному сроку, будут оштрафованы. Соответствующий проект закона уже подготовлен Банком России. Набиуллина выразила надежду на его принятие.

Также она рассказала, что первые международные платежи в криптовалюте можно будет осуществить до конца текущего года. Набиуллина отметила интерес участников, однако экспериментально-правовой режим считается закрытым, поскольку речь идет о международных расчетах. В связи с этим данные об участниках и количестве сделок не приводятся, объяснила глава ЦБ.

Выпуск цифрового рубля не приведет к увеличению количества денег в экономике, изменится не объем денежной массы, а ее структура, объяснил ранее регулятор. Появление цифрового рубля также не окажет инфляционного давления.

Банки РФ обеспечат возможность клиентам открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

