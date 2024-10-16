Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

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Универсальный QR-код – это инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом на форуме Finopolis заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, цель и задача – не подменять конкуренцию и частных игроков. Универсальный QR-код нельзя представлять как "битву регулятора" и консорциума банков за контроль над рынком, уточнила Набиуллина.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф возразил, что его внедрение создает монополию со стороны регулятора. Он выступил за создание универсального QR-кода, а не монопольного.

"Десять стандартов – это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт – нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию", – заверила глава ЦБ.

Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. Планируется, что его внедрение упростит оплату, так как на кассе магазина останется один код вместо нескольких. Однако часть участников рынка уверена, что это навредит конкуренции, в связи с чем некоторые банки объединились в консорциум для разработки собственной технологии.

В конце сентября Банк России предложил закрепить в законе норму об универсальном QR-коде. Как рассказывала Набиуллина, код будет работать на равноудаленной инфраструктуре. Она также призвала сделать это обязательным к внедрению цифрового рубля.