Набиуллина допустила внедрение цифрового рубля с июля 2025 года

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Внедрение в оборот цифрового рубля может произойти в июле 2025 года в случае успешного тестирования этого вида валюты. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совфеде, которое транслировалось на сайте.

Кроме того, она уточнила, что цифровой рубль через 5–7 лет станет привычной частью жизни россиян. По словам Набиуллиной, у этой валюты есть явные преимущества – бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для бизнеса.

Ранее президент отметил, что с применением цифрового рубля уже совершено более 30 тысяч операций. Речь идет о тестовом использовании цифровой валюты, которая представляет собой форму национальной денежной единицы.

В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Путин напомнил, что платформа начала действовать в пилотном режиме после запуска Центробанком в августе 2023 года.

