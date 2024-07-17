Эксперт Карнова заявила, что цифровой рубль нужен для международных расчетов

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Цифровые финансовые активы помогут другим странам обходить санкционные ограничения, введенные Западом в отношении России, рассказала в интервью радио Sputnik экономический обозреватель Наталья Карнова.

Немногим ранее Владимир Путин призвал к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику. Это важно не только для РФ, но и для других стран, которые осуществляют международную торговлю с Россией, подчеркнула Карнова.

Эксперт считает, что после выступления Путина использованию цифрового рубля дадут "широкий старт", прежде всего в международных расчетах. Они не будут привязаны к доллару, евро и другим обыкновенным валютам. Расчеты в цифровых валютах анонимны, заключила Карнова.

Ранее президент отметил, что с применением цифрового рубля уже совершено более 30 тысяч операций. Речь идет о тестовом использовании цифровой валюты, которая представляет собой форму национальной денежной единицы. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Путин напомнил, что платформа начала действовать в пилотном режиме после запуска Центробанком в августе 2023 года.