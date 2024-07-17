Путин сообщил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют

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Российские власти прорабатывают решение по тарифам и налогам, касающихся майнинга криптовалют. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства указал на риски, связанные с ростом потребления электроэнергии при добыче криптовалют, а также подчеркнул необходимость "принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона".

Путин напомнил, что уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в стране, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифы. По его словам, каждый год на майнинг криптовалют в России расходуется 16 миллиардов киловатт-часов, что составляет почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. И эта цифра растет, уточнил российский президент.

Ранее Минфин РФ поддержал идею присвоения майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Он представляет собой код деятельности, который компания или ИП выбирает во время регистрации. От него будут зависеть, в частности, необходимость получения лицензии, льгот от государства, а также тариф страховых взносов.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что на этом этапе нужно законодательно определить понятие "майнинга", а также правила выпуска, обращения и учета криптовалют, права, обязанности и статус компаний.