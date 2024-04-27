Депутаты Госдумы предложили запретить в РФ организацию обращения криптовалют

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Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют, добавив туда, в частности, предложение запретить организацию обращения криптовалюты в РФ с 1 сентября. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В качестве исключения предлагается разрешить обращение криптовалют для тестовых проектов ЦБ РФ в рамках эксперимента. Данный законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. 19 апреля этого года он был принят в первом чтении.

Документ предполагает, что правительство РФ по согласованию с Банком России будет устанавливать требования к деятельности физических и юридических лиц, которые осуществляют майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула.

Контроль за исполнением этих требований будет проводить Минцифры РФ, а право осуществлять майнинг получат только те юрлица и ИП, которые включены в соответствующий реестр. Право на майнинг криптовалюты без включения в реестр получат физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления.

Законопроект также предусматривает ряд мер по контролю за оборотом криптовалюты, в том числе для исключения возможности ее использования для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Занимающиеся майнингом лица будут обязаны предоставлять информацию о получении цифровой валюты в результате майнинга, а также об адресах-идентификаторах.

Кроме того, проект предусматривает возможность реализации криптовалюты, полученной в результате майнинга, без использований информационной инфраструктуры РФ. Будет запрещена организация обращения цифровой валюты на территории России, а также реклама криптовалют, товаров для организации выпуска и обращения данной валюты.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт в "Крокус Сити Холле" финансировали в том числе криптовалютой. По его словам, предварительные результаты расследования свидетельствуют об участии в организации теракта граждан целого ряда государств.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.