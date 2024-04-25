Глава Росфинмониторинга: теракт в "Крокусе" финансировали криптовалютой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Теракт в "Крокус Сити Холле" финансировали в том числе криптовалютой. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он рассказал, что предварительные результаты расследования свидетельствуют об участии в организации теракта граждан целого ряда государств.

"А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты", – цитирует его ТАСС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

