Путин: все заказчики и спонсоры теракта в "Крокусе" должны быть установлены и наказаны

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" должны быть установлены и наказаны. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

"Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье", – заявил президент.

Глава государства рассказал, что спецслужбы продолжают устанавливать личности заказчиков, спонсоров, организаторов трагедии. Он подчеркнул, что никто из причастных не должен скрыться от возмездия.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

