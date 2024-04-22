В Мосгордуме наградили помогавших спасать людей при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 22 апреля, в Мосгордуме наградили почетными грамотами 16 человек, которые спасали людей во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Среди награжденных – Денис Акулов, Виктория Волчихина, Игорь Давиденко, Артем Донсков, Александр Журик, Юрий Курлович, Татьяна Кутьева, Роман Мальковский, София Мейер, Алексей Осанушков, Денис Пытляк, Ирина Садыхова, Елизавета Терехова, а также Артемий Филимонов, Ислам Халилов и Максим Шахторин.

"Сегодня в этом зале находятся лучшие люди города, одни из лучших москвичей. Мы поздравляем каждого награжденного. <…> И от лица городского сообщества каждому награжденному я хочу сказать спасибо", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.