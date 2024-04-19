Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"

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Главы МИД стран G7 заявили, что Украина не причастна к теракту в "Крокус Сити Холле", произошедшем 22 марта, сообщает РИА Новости.

В коммюнике "Большой семерки" по итогам встречи на Капри говорится, что они решительно отвергают попытки российских властей обвинить Украину. По мнению стран G7, эти попытки необоснованны.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинский след очевиден в деле о теракте в "Крокус Сити Холле". Он также назвал происшествие следствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.