ОДКБ: информационные технологии активно использовали при подготовке теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно использовались при подготовке теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил постпред Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на "Инфофоруме-Сочи", передает ТАСС.

По его словам, Россия и Белоруссия каждый день фиксируют информационные атаки в свой адрес. Таким образом, как он утверждает, ИКТ на данный момент используются для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности.

"Это может приводить к возникновению и эскалации межгосударственных конфликтов, которые, в свою очередь, представляют угрозу международному миру, безопасности и стабильности", – подчеркнул Гриневич.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Полиция задержала 11 человек. Позднее суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны. Также в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

