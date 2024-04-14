Посол США Трейси: Вашингтон передал РФ данные о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

РФ запросила у США сведения для расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Вашингтон передал информацию, сообщается в телеграм-канале американского посольства в Москве со ссылкой на диппредставителя Линн Трейси.

"С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", – подчеркнула она.

Как отметила дипломат, США будут делать это, несмотря на разногласия с Кремлем.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, которых позже заключили под стражу. Среди арестованных оказались четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников и перечисливший им деньги.

