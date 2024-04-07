Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе выдали имя координатора, который указал террористам место атаки и путь отхода к границе с Украиной. Кадры с допросом опубликовали на канале "Россия 1" и "Первый канал".

На допросе удалось выяснить, что координатора атаки зовут Сайфулло.

"Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", – рассказал один из фигурантов дела.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

