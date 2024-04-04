Crocus Group сообщила, что стройматериалы "Крокуса" соответствовали стандартам

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Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при строительстве "Крокус Сити Холла", сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что все стройматериалы соответствуют всем стандартам качества. Также там сообщили, что всеми вопросами, связанными с проверкой здания на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ.

"Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами", – добавили в компании, рассказав, что сейчас также проводится пожарная экспертиза.

Ранее защита пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подала в Следственный комитет РФ новое заявление после появления информации о том, что пожар в здании мог стремительно разгореться из-за использованных при отделке материалов.

До этого пострадавшие направили в СК коллективное заявление. В нем они просили следователей возбудить в отношении владельцев уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.

Утром 4 апреля стало известно, что при отделке зала концертной площадки могли быть использованы легковоспламеняющиеся материалы. Более того, при горении они могли выделять токсичные вещества. Данное предположение уже начали проверять следователи.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

