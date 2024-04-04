Журналист Херш заявил, что ЦРУ предупреждало РФ о подготовке теракта в "Крокусе"

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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле" Россию якобы осведомило ЦРУ США с пометкой "срочно". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", – заверил Херш.

По его словам, Штаты сообщали, что информация о предстоящей трагедии была "достоверной", а также о том, что теракт должен был пройти в "краткосрочной" перспективе.

Однако Херш уточнил, что американская разведка не знала о том, что целью террористов станет "Крокус Сити Холл", поэтому в сообщении только обозначили место "публичного скопления".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом публикации в американских СМИ, что США предупредили Россию о возможном теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели до атаки.

До этого западные СМИ со ссылкой на американских чиновников заявили, что Вашингтон якобы за 2 недели предупредил Москву, что концертный зал в "Крокусе" может стать потенциальной целью террористов. Однако позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о том, что США действительно передали РФ данные о возможности теракта.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых непосредственных исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая.