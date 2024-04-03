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03 апреля, 12:58

Происшествия

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Исломов заявил о своей непричастности к трагедии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Исроил Исломов отрицает свою вину, рассказала его адвокат Залина Есенова в беседе с РИА Новости.

"Он полностью не признает вину, поэтому мы обжаловали арест", – добавила она.

По ее словам, мужчина ничего не знал о готовящемся теракте и не был к нему причастен.

По версии правоохранительных органов, Исломов и два его сына продали автомобиль Renault террористам, при этом они были в курсе намерений преступников устроить атаку на "Крокус".

Его заключили под стражу 25 марта. 28 марта он подал апелляцию, однако 3 апреля Мосгорсуд решил оставить его под арестом.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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