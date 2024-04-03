Захарова назвала вбросом информацию, что США предупредили РФ об атаке на "Крокус"

Фото: ТАСС//Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом публикации в американских СМИ, что США предупредили Россию о возможном теракте в "Крокус Сити Холле" за две недели до атаки.

"Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию", – цитирует ТАСС дипломата.

Ранее западные СМИ со ссылкой на американских чиновников заявили, что Вашингтон якобы за 2 недели предупредил Москву, что концертный зал в "Крокусе" может стать потенциальной целью террористов. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обладает данными, что такую информацию действительно передавали в РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.