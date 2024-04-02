Нарышкин заявил, что ФСБ получила определенную информацию от США о теракте

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Федеральная служба безопасности России получила некоторую информацию от спецслужб США, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", – цитирует его ТАСС.

Нарышкин подчеркнул, что канал для обмена контртеррористической информацией между Москвой и Вашингтоном работает, но его действие ограничено. На работу канала сильно влияет неблагоприятная международная обстановка.

"Прежде всего, (причиной ограниченной работы канала являются. – Прим. ред.) действия противоположной стороны, в силу которых уровень межгосударственного сотрудничества опущен очень-очень низко", – заключил он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.