Защита пострадавших в "Крокусе" подала в СК новое заявление после данных об отделке зала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Защита пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подала в Следственный комитет (СК) РФ новое заявление после появления информации о том, что пожар в здании мог стремительно разгореться из-за использованных при отделке материалов. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Игорь Трунов.

До этого пострадавшие направили в СК коллективное заявление. В нем они просили следователей возбудить в отношении владельцев уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.

Утром 4 апреля стало известно, что при отделке зала концертной площадки могли быть использованы легковоспламеняющиеся материалы. Более того, при горении они могли выделять токсичные вещества. Данное предположение уже начали проверять следователи.

"Еще одно заявление подано в СК моим помощником сегодня", – сообщил Трунов.

Он указал, что в новом заявлении пострадавшие призвали признать владельцев виновными по статье 238 УК РФ. Его подписали 19 родственников пострадавших и погибших при теракте.

Сам Трунов в беседе с агентством сослался на материалы МЧС РФ и сообщил, что при строительстве концертной площадки вместительностью свыше 800 человек должен присутствовать противопожарный занавес с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция в таком случае должна быть не из горючих материалов.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов до этого сообщал, что все системы безопасности в "Крокусе" работали. Он также заявил, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

