Воробьев заявил, что банки спишут кредиты погибших в "Крокусе" и их близких до 15 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Банки самостоятельно спишут кредиты погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" и их близких родственников до 15 апреля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что власти уже договорились со Сбербанком и Дом.рф о списании долга по двум ипотекам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля банки спишут кредиты сами, без отдельных обращений, добавил Воробьев.

В среду, 3 апреля, губернатор навестил Анжеллу Горячеву, у которой в теракте погиб муж Илья, а дети в тот день остались с бабушкой. Воробьев рассказал, что Горячева попросила отдельно поблагодарить ее лечащего врача – травмотолога-ортопеда Данилу Алексеевича Ананьина, который работает в Городской клинической больницы имени Ерамишанцева в Москве.

Женщине требуются перевязки, поскольку террористы ее ранили в ногу. 3 апреля Горячеву отвезли в поликлинику в Павшинской пойме, а после, по заключению врача, ее будут сопровождать в больницу или привозить врача на дом, подчеркнул губернатор.

Губернатор добавил, что он и администрация Красногорска всегда находятся на связи с пострадавшими и их семьями, чтобы помочь решить любые возникшие проблемы.

Кроме того, Российский Красный Крест (РКК) с 23 марта уже собрал свыше 1,5 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя РКК Павла Савчука.

По его словам, спецкомиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи родственники погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта. Савчук отметил, что работа продолжится, а также призвал всех, кого коснулась трагедия, обратиться в РКК для оказания необходимой помощи.

В свою очередь, американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио КП заявил, что Запад не будет расследовать теракт в "Крокусе" по требованию России. Он считает, что может кто-то что-нибудь скажет с трибуны пресс-брифинга в Белом доме, но, по его мнению, не стоит ждать от них никакого сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает сведениями о том, что Соединенные Штаты действительно передали России данные о возможности теракта в "Крокусе". Он уточнил, что это не является компетенцией Кремля, поскольку такие обмены информацией идут по каналам спецслужб.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Силовики задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.