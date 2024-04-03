Освещение теракта в "Крокусе" на Западе было заранее срежиссировано – Патрушев

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Теракт в "Крокус Сити Холле" был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Об этом он заявил, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов ШОС. Западная пресса широко осветила произошедшее в нужном для них русле, уверен Патрушев.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что администрация американского президента Джо Байдена начала работу по формированию искаженной картины по теракту в "Крокус Сити Холле". Такая задача, по данным СВР, была поставлена спецслужбам США, Госдепу, а также аффилированным с ними НПО и СМИ.

Главной целью Штатов стоит снять любые подозрения по поводу возможной причастности к трагедии украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения. В СВР уверены, что если в теракте найдут киевский след, то это покажет террористическую природу Украины и сорвет планы Вашингтона по наращиванию поддержки Киева.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

Владимир Путин, говоря о трагедии, призвал спецслужбы РФ установить не только всех исполнителей, но и бенефициаров теракта.

Пострадавшие в трагедии попросили следователей возбудить уголовное дело против владельцев зала. Они считают, что указанных лиц должны привлечь к ответственности по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

