Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Администрация американского президента Джон Байдена начала работу по формированию искаженной картины по теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Службы внешней разведки (СВР) России.

Такая задача, по данным СВР, была поставлена спецслужбам США, Госдепу, а также аффилированным с ними НПО и СМИ. Главной целью Штатов стоит снять любые подозрения по поводу возможной причастности к трагедии украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения, указали в пресс-службе.

В СВР уверены, что если в теракте найдут киевский след, то это покажет террористическую природу Украины и сорвет планы Вашингтона по наращиванию поддержки Киева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что РФ направит Украине ноту по атаке на "Крокус" после завершения всех следственных действий. До этого в МИД РФ заявили, что Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого и девятого подозреваемых.