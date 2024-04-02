Путин пообещал добраться до всех бенефициаров теракта в "Крокус Сити Холле"

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Российская сторона доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле", их необходимо установить. Об этом Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД.

"Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния", – сказал он.

Президент указал, что в настоящий момент оцениваются действия всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за "Крокус".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что РФ заплатила очень высокую цену после теракта. Глава государства отметил, что анализ работы надзорных органов должен быть объективен.

Кроме того, Путин назвал недопустимым использование теракта для провоцирования национальной розни на территории России. Недавние трагические события стали причиной роста ксенофобии и исламофобии, а такого допускать нельзя, указал российский лидер.

Между тем стало известно, что пострадавшие при атаке на "Крокус" направили в Следственный комитет страны заявление, призвав возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного зала. Их адвокат Игорь Трунов рассказал, что обращение поступило от имени 11 потерпевших, среди которых есть глава съемочной группы Иван Поморин (должен был снимать концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле"), а также близкие жертв трагедии.

Сейчас под арестом находятся 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержали 11 человек.

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал – 551.