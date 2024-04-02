Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев "Крокуса"

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Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" направили в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного зала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" и адвоката пострадавших Игоря Трунова.

По его словам, заявление было направлено главе СК России Александру Бастрыкину в 10:00 2 апреля от имени 11 потерпевших, среди которых значится глава съемочной группы Иван Поморин (должен был снимать концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле"), а также родные погибших и пострадавших при теракте.

В заявлении указано, что "Крокус Сити Холл" проектировался в 1998–1999 годы и был открыт в 2009 году. Однако адвокат сообщил, что с того времени требования к безопасности серьезно изменились. Так, владельцы по новым правилам должны были вкладываться в обновленные системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку. В связи с этим Трунов считает, что собственники здания полностью не занимались вопросом противопожарной безопасности.

Так, в документах сказано, что буквально за пару секунд после начала возгорания в здании воспламенился занавес сцены, что, по мнению защиты, может говорить о нарушении противопожарных норм, так как он должен был быть сделан из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

"В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов", – следует из заявления.

Также в документе уточняется, что противопожарная водяная завеса и система дымоудаления, в рамках которой вентиляционные люки и окна после начала пожара должны были открыться, находились в нерабочем состоянии.

При этом адвокат со ссылкой на показания очевидцев подчеркнул, что многие эвакуационные выходы в момент пожара были закрыты. Таким образом, подытожил Трунов, есть все основания, которые указывают на грубые нарушения правил пожарной безопасности, повлиявшие на наступление тяжких последствий.

"Владельцы несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия", – сказано в заявлении.

Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно, однако люди в попытке спастись натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, у площадки достаточно пожарных выходов, а за закрытыми дверьми были служебные помещения.

Также он утверждал, что здание было построено по действующим нормативам и перед введением в эксплуатацию проходило множество инстанций, включая пожарные нормы, МЧС и экологию. Кроме того, Агаларов уточнил, что после пожара были обнаружены неповрежденные огнем помещения, что свидетельствует о максимальной работе огнезащитных систем.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в "Крокус Сити Холл" и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта. А 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый фигурант дела о теракте. По версии следствия, за несколько дней до трагедии он со своей карты перечислил соучастнику средства для обеспечения проживания террористов.

