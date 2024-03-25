Сын владельца "Крокуса" сообщил, что огнезащита в здании сработала по максимуму

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Огнезащита "Крокус Сити Холл" была задействована на максимум. Об этом сообщил в интервью РБК сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова и президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

По его словам, "Крокус Сити Холл" был построен по действующим нормативам. Как он утверждает, здание перед введением в эксплуатацию проходило множество инстанций, включая пожарные нормы, МЧС и экологию.

"В таких случаях мы обязаны использовать огнестойкие материалы, без них не введешь здание в эксплуатацию", – добавил сын владельца "Крокуса".

Кроме того, Агаларов уточнил, что после пожара в "Крокус Сити Холле" были обнаружены неповрежденные огнем помещения: холл, фойе и музей Муслима Магомаева. Таким образом, как он утверждает, огнезащита сработала максимально.

Также сын владельца "Крокуса" указал на то, что крыша обрушилась лишь спустя шесть часов после начала пожара.

Ранее стало известно, что спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле". Информация о полной ликвидации появилась 25 марта в 18:40 по московскому времени.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых.

Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.

