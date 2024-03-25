Фото: Агенство "Москва"/"Мобильный репортер"

Спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Информация о полной ликвидации появилась 25 марта в 18:40 по московскому времени.

Ранее стало известно, что площадь обрушения крыши "Крокус Сити Холла" после теракта составила семь тысяч квадратных метров. При этом спасатели признавались, что самым сложным участком был завал на балконе зрительного зала. Общая же площадь возгорания достигала 12,9 тысячи "квадратов".

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по посетителям, а после устроили пожар.

По предварительным данным, количество жертв достигло 137 человек, а еще 182 человек пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

