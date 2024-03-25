Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций "Крокус Сити Холла"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Спасатели разобрали уже более 90% обрушившихся конструкций "Крокус Сити Холла". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Наиболее сложный участок – это завал на балконе зрительного зала", – цитирует ТАСС.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поисковую операцию на месте трагедии продлили до вечера вторника, 26 марта.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные люди открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание.

По предварительным данным, жертвами акта террора стали 137 человек, а еще 182 пострадали. Позднее премьер РФ Михаил Мишустин сказал, что виновные в теракте не заслуживают пощады. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал убить всех причастных к происшествию.

Четверых обвиняемых в преступлении задержали и отправили в СИЗО. Позднее СКР запросил у суда арестовать еще троих фигурантов уголовного дела, которые могут быть связаны с организацией преступления.