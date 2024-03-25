25 марта, 17:50Происшествия
Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций "Крокус Сити Холла"
Фото: телеграм-канал "Следком"
Спасатели разобрали уже более 90% обрушившихся конструкций "Крокус Сити Холла". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Наиболее сложный участок – это завал на балконе зрительного зала", – цитирует ТАСС.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поисковую операцию на месте трагедии продлили до вечера вторника, 26 марта.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные люди открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание.
По предварительным данным, жертвами акта террора стали 137 человек, а еще 182 пострадали. Позднее премьер РФ Михаил Мишустин сказал, что виновные в теракте не заслуживают пощады. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал убить всех причастных к происшествию.
Четверых обвиняемых в преступлении задержали и отправили в СИЗО. Позднее СКР запросил у суда арестовать еще троих фигурантов уголовного дела, которые могут быть связаны с организацией преступления.
На месте теракта в Подмосковье разобрали 645 кубометров завалов