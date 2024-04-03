Тела 84 погибших в теракте в "Крокусе" выдали родственникам для захоронения – РИА Новости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела 84 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выдали родственникам из судебно-медицинского морга в Царицыне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По состоянию на 08:00 среды родственникам выданы тела 84 погибших", – рассказал он.

По словам собеседника агентства, в морге на Тарном проезде пока опознали только 87 тел.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

Владимир Путин, говоря о трагедии, призвал спецслужбы РФ установить не только всех исполнителей, но и бенефициаров теракта. Он также подчеркнул, что допускать распространения ксенофобии и исламофобии после случившегося нельзя.

Пострадавшие в трагедии попросили следователей возбудить уголовное дело против владельцев зала. Они считают, что указанных лиц должны привлечь к ответственности по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

