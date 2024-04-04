Макрон заявил, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Париж располагает полезной информацией об организации теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил Эммануэль Макрон, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

Макрон рассказал, что попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера.

"Прежде всего, это чтобы выразить солидарность и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта", – сказал французский лидер, которого цитирует РИА Новости.

О разговоре глав ведомств РФ и Франции стало известно 3 апреля. Лекорню осудил теракт в Подмосковье, а также выразил солидарность с семьями погибших.

Министр заявил о готовности Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также выступил за расширение двусторонних обменов для максимальной эффективности противодействия этой угрозе. Шойгу при этом заявил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом "Крокус Сити Холле" не стоят спецслужбы Франции.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 гражданин. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал десятерых причастных – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.