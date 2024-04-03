Министр обороны Франции Лекорню провел разговор с Сергеем Шойгу

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Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню поговорил по телефону с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное французским военным ведомством заявление.

В сообщении указано, что во время разговора Лекорню решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле", а также выразил солидарность с семьями погибших. Он заявил, что Франция готова сотрудничать в борьбе с терроризмом, и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

Согласно тексту заявления, Париж не располагает сведениями, которые позволили бы установить связь между терактом и Киевом. Французский министр обороны призвал РФ "отказаться от любой инструментализации этого теракта" и добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину "настолько долго и интенсивно, насколько это будет необходимо".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что банки самостоятельно, без отдельных обращений спишут кредиты погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" и из близких родственников до 15 апреля. С его слов, власти уже договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать у одной семьи долг по двум ипотекам.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился 22 марта. Неизвестные зашли в здание, открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате 144 человека погибли, 551 получил травмы.

Правоохранители задержали 11 человек. Спустя время московский суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им денежные средства.