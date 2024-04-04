Макрон назвал угрожающими комментарии Шойгу в разговоре министров обороны

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Французский лидер Эммануэль Макрон назвал угрожающими комментарии РФ, сделанные по итогам телефонных переговоров между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Макрон заявил в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По словам главы Франции, Лекорню сделал основанный на фактах отчет по итогам переговоров.

"Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", – сказал Макрон.

Шойгу в ходе разговора с французским министром обороны заявил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом "Крокус Сити Холле" не стоят спецслужбы Франции.

О разговоре глав ведомств РФ и Франции стало известно 3 апреля. Лекорню осудил теракт в Подмосковье, а также выразил солидарность с семьями погибших.

Министр заявил о готовности Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также выступил за расширение двусторонних обменов для максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 гражданин. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал десятерых причастных – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.