СК возбудил дело в отношении ответственного за пожарную безопасность в "Крокусе" – ТАСС

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о халатности в отношении двух лиц, ответственных за пожарную безопасность в "Крокус Сити Холле" в связи с терактом. Об этом ТАСС рассказали в полиции.

По информации источника, ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды "Крокус Сити Холла" находятся на данный момент под подпиской о невыезде.

В полиции сообщили, что уголовное дело было возбуждено в связи с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в здании, которые могли ухудшить ситуацию после поджога террористами "Крокус Сити Холла".

Ранее СМИ стало известно, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала в "Крокус Сити Холле" после возникновения пожара 22 марта. По мнению собеседника издания, система должна включаться автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

Пострадавшие в трагедии попросили следователей возбудить уголовное дело против владельцев зала. Они считают, что указанных лиц должны привлечь к ответственности по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

