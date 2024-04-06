РИА Новости: в "Крокус Сити Холле" не сработала часть системы пожаротушения

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала в "Крокус Сити Холле" после возникновения пожара 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, такой вывод сделан на основе показаний потерпевших. При этом представитель экстренных служб сообщил, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.

По мнению собеседника агентства, могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, которая расположена по периметру всего зала. Она должна включаться автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, но, возможно, он также не сработал.

Находившийся на месте трагедии корреспондент агентства, который покинул здание в течение 10 минут после начала стрельбы, рассказал, что пожар в зрительном зале начался, как только туда зашли террористы, при этом пока журналист находился в здании, система пожаротушения не работала и вода не лилась.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

Пострадавшие в трагедии попросили следователей возбудить уголовное дело против владельцев зала. Они считают, что указанных лиц должны привлечь к ответственности по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

