Небензя: нет никаких сомнений в вовлеченности Киева в теракт в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сомнений в том, что Украина была причастна к теракту в "Крокус Сити Холле", нет. Об этом сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Как он утверждает, у него есть все основания полагать, что следы заказчика теракта ведут в Киев.

Также Небензя уточнил, что Россия рассчитывает на помощь Запада в поиске и привлечении к ответственности заказчиков теракта, а также в наказании виновных в диверсии на "Северном потоке".

"Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус Сити Холле" и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против "Северных потоков", которые все наши коллеги, также, как и теракт в "Крокус Сити Холле", недвусмысленно осудили", – заключил постпред РФ при ООН.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате трагедии 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранители задержали 11 человек. Затем Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал всех причастных, среди которых четверо нападавших, трое продавших им машину, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

