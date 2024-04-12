МИД Таджикистана: наказание за "Крокус" должны понести все причастные

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Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в "Крокус Сити Холле" понесут все причастные к нему, сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Он выразил надежду, что следствие пройдет беспристрастно и справедливо.

"Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", – цитирует Мухриддина РИА Новости.

Министр добавил, что Таджикистан в течение 30 лет стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности. По его мнению, назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, глава МИД считает, что события в Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, а также привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.