Глава МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В рамках расследования теракта сотрудники полиции должны следовать принципам международного права и законов РФ, например презумпции невиновности и запрета пыток. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его слова передает ТАСС.

"Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна", – подчеркнул он.

Мухриддин также указал на неприемлемость публикации кадров жесткого задержания подозреваемых, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холле".

Ранее глава МИД Таджикистана заявил, что наказание за теракт в "Крокус Сити Холле" понесут все причастные к нему. Он также выразил надежду, что следствие пройдет беспристрастно и справедливо.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

