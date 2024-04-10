Суд признал законным арест Диловара Исломова по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова, который является одним из четырех террористов, причастных к происшествию в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – сказала судья.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Людей допустили лишь для оглашения резолютивной части решения.

В начале апреля Диловар Исломов обжаловал свой арест. До этого также поступили остальные обвиняемые – Аминчон и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, 551 получил травмы.

Российские спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал их.

