"МК": адресованную Трампу записку об угрозе теракта нашли в "Крокус Сити Молле"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники ресторана "Фьюжн", расположенного в торговом центре "Крокус Сити Молл", нашли записку с угрозой теракта. Об этом пишет "Московский комсомолец".

На бумаге, которую неизвестный оставил на рояле, содержался бессвязный текст об угрозе теракта в ТЦ "Красногорск Плаза", а также о том, что арендодатели халатно относятся к своим обязанностям, нарушают технику безопасности и поощряют аферистов. В тексте также сказано, что это может привести к трагическим последствиям. При этом автор адресовал письмо бывшему президенту США Дональду Трампу.

В СМИ указали, что послание нашли во вторник, 9 апреля. Полиция уже задержала предполагаемого автора. По данным журналистов, им оказался 46-летний житель Красногорска. Теперь соответствующие органы проводят проверку.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные сначала открыли стрельбу по гостям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал. В больницах остаются 37 пациентов.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

Позднее ФСБ задержала еще троих вероятных пособников. Фигурантов дела выявили в Москве, Екатеринбурге и Омске. В свою очередь СКР выявил связь обвиняемых с украинскими спецслужбами.