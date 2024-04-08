СК выявил связь обвиняемых в теракте в "Крокусе" с украинскими спецслужбами

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Следственный комитет РФ выявил связь обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" с украинскими спецслужбами, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела. Ему доложили о том, что следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

Главе СК также рассказали, что продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших. Кроме того, ведется работа, направленная на установление других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов.

На сегодняшний день по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению теракта. Всем им уже предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде ареста.

Бастрыкин дал конкретные указания по дальнейшему расследованию уголовного дела.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.