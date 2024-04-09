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09 апреля, 11:58

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ФСБ: теракт в "Крокусе" говорит об использовании террористов украинскими неонацистами

Теракт в "Крокусе" говорит об использовании террористов украинскими неонацистами – ФСБ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теракт в "Крокус Сити Холле" говорит об использовании украинскими неонацистами и странами Запада на территории России членов международного террористического подполья, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, проводя заседание Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории РФ.

"При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья. Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения", – цитирует Бортникова ТАСС.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. В телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

Глава СК заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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