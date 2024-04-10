Crocus опроверг разбор мемориала возле "Крокус Сити Холла"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стихийный мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске не разберут, он остается действующим, сообщили в телеграм-канале Crocus Group.

По данным холдинга, спустя 20 дней после теракта люди продолжают приходить к мемориалу возле концертного зала, чтобы выразить свои соболезнования. Все, кто хочет возложить цветы и почтить память погибших, могут приехать к зданию в любое время. Мемориал своевременно приводят в порядок, но он по-прежнему открыт.

"Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии", – заключили в компании.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Преступники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате происшествия 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал подозреваемых. Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

СК установил, что преступники получали переводы денежных средств и криптовалюты из Украины. А в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами, на заднем плане видны разрушенные дома.