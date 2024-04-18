Генпрокурор РФ заявил, что украинский след очевиден в деле о теракте в "Крокусе"

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Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Такое заявление сделал генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе.

"Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", – приводит его слова ТАСС.

Он также назвал теракт следствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.