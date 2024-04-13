Помогавшие в "Крокусе" школьники стали участниками Медиалиги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые спасли более 100 человек во время теракта в "Крокус Сити Холле", поучаствовали в благотворительном матче медийной футбольной лиги. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, ребята в качестве капитанов вывели команды на поле стадиона в Одинцове. Средства, собранные на Медиалиге, пойдут в фонд помощи пострадавшим в "Крокусе".

Уточняется, что 15-летний Халилов и 14-летний Донсков подрабатывали в гардеробе концертного зала в свободное от учебы время. При трудоустройстве всех сотрудников проинструктировали о правилах поведения во время ЧП, подчеркнул Халилов.

Благодаря этому Ислам взял эвакуацию под контроль и вывел людей из узкого прохода через служебный вход на улицу. Школьнику в этом помогал его напарник Артем.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Полиция задержала 11 человек. Позднее суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны. Также в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.