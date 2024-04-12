Мурашко: 34 пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо – в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", – уточнил он.

Ранее Федеральная палата адвокатов заявила, что пострадавших в результате пожара в "Крокус Сити Холле" признают потерпевшими по уголовному делу о халатности. Это произойдет автоматически, представители группы вызовут пострадавших и вынесут соответствующее постановление.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, которых позже заключили под стражу. Среди арестованных оказались четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников и перечисливший им деньги.

