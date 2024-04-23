Замгенпрокурора Разинкин: риски диверсий и терактов выросли в РФ

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В России выросли риски совершения диверсий и терактов. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

"В прошлом году мы проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов, и нами выявлено более 200 тысяч нарушений в этой сфере", – приводит его слова ТАСС.

Подобные показатели, подчеркнул Разинкин, говорят, что принимаемые государством меры недостаточны для противодействия террористическим угрозам.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Злоумышленник планировал совершить теракт во время массового скопления людей. При задержании он оказывал сопротивление, из-за чего был ликвидирован.

Всего же с начала 2024 года на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности РФ предотвратили 27 терактов. Организаторами некоторых из них были украинские диверсанты.

