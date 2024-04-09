Marca: ИГ угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

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Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ угрожает устроить теракты на матчах Лиги чемпионов, которые пройдут 9 и 10 апреля, сообщает Marca.

Как пишет издание, 9 апреля правительственная комиссия Испании проведет официальное заседание, на котором решится вопрос о дополнительных мерах безопасности. При этом планы по проведению матчей сохраняются.

9 апреля лондонский "Арсенал" сыграет против мюнхенской "Баварии", а мадридский "Реал" – против "Манчестер Сити". 10 апреля парижский "ПСЖ" встретится с "Барселоной", а мадридский "Атлетико" сразится с дортмундской "Боруссией".

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали в Ростовской области мужчину, который заявил о готовности совершить теракт. Как рассказали в ФСБ, задержанный связался с представителями террористической организации и подтвердил в ней свое участие. Также он сказал, что готов совершить диверсии и теракты в интересах организации.