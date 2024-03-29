29 марта, 21:52Происшествия
ФСБ РФ предотвратила теракт в месте массового пребывания людей на Ставрополье
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Ставропольском крае был предотвращен теракт в месте массового скопления людей, который готовился тремя иностранными гражданами. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.
В связи с этим спецслужбы завели уголовное дело по статье о террористическом акте. Во время обыска по месту проживания злоумышленников были найдены и изъяты составляющие самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.
Иных деталей в сообщении ФСБ РФ не приводится.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Самарской области теракт, который готовил пособник украинской организации "Русский добровольческий корпус" (признана террористической и запрещена в РФ) в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. Как сообщили в спецслужбе, злоумышленник погиб при задержании.
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