ФСБ РФ предотвратила теракт в месте массового пребывания людей на Ставрополье

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В Ставропольском крае был предотвращен теракт в месте массового скопления людей, который готовился тремя иностранными гражданами. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

В связи с этим спецслужбы завели уголовное дело по статье о террористическом акте. Во время обыска по месту проживания злоумышленников были найдены и изъяты составляющие самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Иных деталей в сообщении ФСБ РФ не приводится.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Самарской области теракт, который готовил пособник украинской организации "Русский добровольческий корпус" (признана террористической и запрещена в РФ) в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. Как сообщили в спецслужбе, злоумышленник погиб при задержании.

