ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Украине данные о военных России

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Российские силовики задержали в ЛНР гражданина, который осуществлял сбор для ГУР Минобороны Украины данных о местах дислокации подразделений армии РФ в зоне спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

По данным силовых структур, задержанный является жителем ЛНР. Он руководствовался личными мотивами, уточнили в ведомстве.

Ранее силовики пресекли подготовку теракта в Запорожской области. В ФСБ сообщили, что завербованного украинскими спецслужбами россиянина нейтрализовали. Мужчина планировал совершить преступление в Бердянске.

До этого сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, намеревавшегося совершить диверсию в одной из войсковых частей в Екатеринбурге. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Сейчас он находится под арестом.