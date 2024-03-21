21 марта, 14:21Происшествия
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в военной части Екатеринбурга
Фото: depositphotos/Grigorenko
Силовики задержали злоумышленника, который готовился совершить диверсию в одной из войсковых частей в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление ФСБ по Свердловской области.
"Задержан функционер запрещенной в РФ экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств", – передает ТАСС сообщение ведомства.
В отношении мужчины завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Сейчас он находится под стражей.
Ранее ФСБ задержала жителя Белгородской области, готовившего теракты.
Противоправная деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД РФ. Сторонник украинских нацистов по заданию "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) готовил диверсии против российских военнослужащих.
В столице арестовали мужчину, планировавшего теракт на ж/д станции
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