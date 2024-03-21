ФСБ задержала жителя Белгородской области, готовившего теракты против военных РФ

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ФСБ задержала жителя Белгородской области, готовившего теракты против российских военных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей спецслужбы.

По словам пресс-службы ведомства, противоправная деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД РФ. Сторонник украинских нацистов по заданию "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) (РДК) готовил теракты против военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ), добавили там.

"У мужчины обнаружили взрывное устройство, которое он планировал дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих ВС РФ на территории Белгородской области", – рассказали в ФСБ.

Задержанный мужчина пояснил, что в феврале 2024 года вышел на связь с сотрудниками украинских спецслужб, а позднее вступил в террористическую организацию. Он признался, что помогал Киеву, рассылая координаты расположения российских войск.

"Планировал совершить теракты в городе Валуйки с помощью взрывчатки", – сказал задержанный.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что общая численность четырех групп предателей, включая террористический РДК составляет около 2 500 человек. По словам российского лидера, Киев бросает их в "мясные штурмы".

В ходе коллегии ФСБ президент РФ подчеркнул, что россияне ждут от российских спецслужб результативных и наступательных действий, а также предельной концентрации и высокой самоотдачи.

Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России